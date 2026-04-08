Stretto di Messina laboratorio creativo tra arte e digitale | nasce MediTechnè per giovani e innovazione

Nel tratto di mare tra le due sponde dello Stretto di Messina nasce MediTechnè, un progetto dedicato ai giovani e all’innovazione. Si tratta di un laboratorio permanente che unisce arte, tecnologia e formazione, creando uno spazio di sperimentazione e sviluppo culturale. L’obiettivo è promuovere iniziative che favoriscano l’incontro tra diverse forme di creatività e stimolino l’innovazione sociale e culturale nella regione.

Un progetto che prende forma nello Stretto di Messina e lo trasforma in un laboratorio permanente di creatività contemporanea, dove arte, innovazione e formazione si incontrano in una visione condivisa di sviluppo culturale e sociale.Si chiama MediTechnè – Arte, giovani e nuove tecnologie nel. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Calata Paita: nasce Oflog, il laboratorio creativo di 10 giovaniOggi, lunedì 6 aprile, il Groove Waterfront di Calata Paita ospita l’apertura della casetta degli Oflog – Golfo alla rovescia, un progetto che... L’arte orafa entra in classe: all’Istituto “Vasari” di Arezzo nasce un laboratorio fra tradizione e innovazioneArezzo, 1 febbraio 2026 – L’arte orafa entra in classe: all’Istituto “Vasari” di Arezzo nasce un laboratorio fra tradizione e innovazione. Temi più discussi: Stretto patrimonio Unesco e parco nazionale, costituito laboratorio Copatss; Salvini a Messina: il Ponte sullo Stretto come 're-immigrazione positiva' per la Sicilia; Messina, la Fondazione Horcynus Orca presenta MediTechnè - Arte, giovani e nuove tecnologie nel Mediterraneo: un progetto per la rigenerazione culturale e digitale dello Stretto; L'Italia compra dipinto devozionale rinascimentale per 12 milioni. La magia del foil conquista lo Stretto di Messina: conclusa la tre giorni: ecco tutti i vincitoriSi è conclusa presso la Sezione Velica della Marina Militare di Messina la 1^ tappa dell’Italia Cup 2026 classe Waszp, organizzata dalla Lega Navale Italiana Sezione di Messina ... messina.gazzettadelsud.it Lo Stretto di Messina ospita l’Italia Cup WASZP: al via la prima tappa del circuito nazionale di vela foil LE MAPPESfida ad alta velocità tra correnti e vento: atleti da tutta Italia si preparano a volare in uno scenario tecnico unico al mondo ... msn.com Con un Ponte (sullo Stretto di Messina) … Catania Napoli in 4/5 ore dal centro città al centro città . - facebook.com facebook "Il governo voleva conteggiare il Ponte sullo Stretto di Messina come spesa militare per raggiungere il 5 % del PIL richiesto dalla NATO, ma l’ambasciatore americano ha subito escluso questa possibilità." @petergomezblog #PresaDiretta x.com