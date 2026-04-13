Birre a regola d' arte e tavolate ricche di gusto a Reggio Calabria nasce Brama Pub | fascino british e anima reggina

A Reggio Calabria si prepara l’apertura di un nuovo locale dedicato agli amanti della birra e delle atmosfere informali. Il locale, che si propone di offrire birre di qualità e tavolate ricche di piatti, combina uno stile british con un tocco locale. L’inaugurazione è attesa come un evento da non perdere per chi cerca un posto autentico dove trascorrere momenti conviviali.

A Reggio Calabria è tutto pronto per l'inaugurazione di una nuova realtà da tenere d’occhio per chi apprezza i pub autentici, la birra servita a regola d’arte e un ambiente capace di raccontare una vera atmosfera.Nel pieno del centro storico, in via Gaspare del Fosso, a pochi passi dal Duomo.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Reggio, apre il Brama Pub: tra stile anni ’20 e sapori localiUn nuovo capitolo per la vita notturna del centro storico di Reggio Calabria si prepara a scrivere le sue pagine tra il fascino d’oltremanica e le... Reggio Calabria: il Castello Aragonese si anima con l’arte e la storiaIl Castello Aragonese di Reggio Calabria ha ospitato nella giornata di ieri, 11 aprile, l’apertura della terza edizione della Primavera della...