Sarri al Napoli | il ritorno è possibile ma serve un progetto serio

Il possibile ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina del Napoli dipende dalla definizione di un piano d’azione congiunto tra le parti coinvolte. La questione rimane aperta e non ci sono ancora decisioni ufficiali in merito. La questione si basa sulla necessità di un progetto organizzato e condiviso, che possa portare a un eventuale ritorno dell’allenatore. Fino a questo momento, nessun accordo è stato firmato o annunciato pubblicamente.

Un possibile ritorno di Maurizio Sarri alla guida del Napoli dipende esclusivamente dalla definizione di un piano d’azione strutturato e condiviso tra le parti. A lanciare questa ipotesi è Francesco Baiano, ex attaccante della Nazionale che ha mosso i primi passi proprio sotto la direzione tecnica del toscano durante il periodo trascorso alla Sangiovannese. La condizione imprescindibile per il ritorno in città. Il legame profondo che unisce l’ex calciatore del Napoli al tecnico toscano, consolidatosi negli anni passati, fornisce una base di conoscenza privilegiata per valutare un eventuale rientro di Sarri in panchina azzurra. Secondo quanto espresso da Baiano durante un recente intervento radiofonico, l’accettazione di una chiamata da parte di De Laurentiis non sarebbe scontata ma subordinata a requisiti precisi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sarri al Napoli: il ritorno è possibile, ma serve un progetto serio "Un ritorno di Sarri al Napoli sarebbe possibile con un programma serio e condiviso"Francesco Baiano, ex attaccante di Napoli, Foggia, Fiorentina e della Nazionale, conosce molto bene Maurizio Sarri. Insigne svela: «Sono stato vicino al ritorno a Napoli. Lazio? Ho parlato con Sarri ma alla fine non si è fatto niente. Sulla Nazionale…»Mancini Sampdoria, si riapre un clamoroso scenario? Un messaggio dell’Al-Sadd accende un intrigo di mercato Bastoni Barcellona, Deco prepara il piano...