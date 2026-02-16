Esploso un colpo di pistola a Chiaia due giovanissimi scappati in scooter | paura nel cuore di Napoli

A Chiaia, un colpo di pistola ha messo in allarme i residenti, mentre due giovani in scooter sono fuggiti a tutta velocità. La sparatoria, avvenuta nel pomeriggio, ha spinto alcune persone a cercare riparo sotto i portici. La polizia ha identificato e fermato due ragazzi di 21 e 22 anni, noti alle forze dell’ordine, che ora rischiano di dover rispondere di tentato omicidio e porto abusivo di arma.

Le indagini della polizia sono partite dalle immagini della videosorveglianza della zona e dalle testimonianze, arrestati un 22enne e un 21enne Due napoletani di 21 e 22 anni, con precedenti di polizia, sono stati arrestati con l'accusa di tentato omicidio e porto di arma da fuoco in luogo pubblico. Il fatto che li ha visti protagonisti è avvenuto nella notte in vico Belledonne a Chiaia, dove è stato esploso un colpo di pistola all'indirizzo del proprietario di un esercizio commerciale. Secondo quanto ricostruito, poco prima l'uomo era intervenuto per sedare una lite nata per futili motivi tra alcuni giovani all'interno del locale.