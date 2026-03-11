Turista rapinato in centro a Firenze via il Rolex da 250mila euro

Un turista è stato rapinato nel centro di Firenze mentre indossava un Rolex dal valore di 250mila euro. L'aggressore ha notato il prezioso orologio, lo ha pedinato in monopattino e, una volta trovato il momento opportuno, ha avvicinato il turista e gli ha strappato il segnatempo. L'episodio si è verificato nella giornata del 11 marzo 2026.

Firenze, 11 marzo 2026 – Lo ha puntato non appena ha notato il prezioso orologio al polso, lo ha pedinato in monopattino e al momento giusto è entrato in azione avvicinandolo e strappandogli il Rolex da 250mila euro. La vittima è un turista francese, il predatore un algerino di 31 anni che, al termine di una complessa indagine, è stato arrestato dalla polizia in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere richiesta dalla Procura di Firenze e firmata dal gip. E’ stata la Squadra Mobile fiorentina a dare esecuzione all’ordinanza. La rapina, avvenuta in Borgo Pinti, risale al 12 ottobre scorso. La scena della rapina è stata interamente ripresa dalle telecamere di videosorveglianza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Turista rapinato in centro a Firenze, via il Rolex da 250mila euro Articoli correlati Forte dei Marmi: 80enne rapinato del Rolex da 100mila euroFORTE DEI MARMI (LUCCA) – Un imprenditore di Prato di circa 80 anni è stato rapinato nei giorni scorsi a Forte dei Marmi. Imprenditore rapinato davanti a casa dal finto turista, via l’orologio da 100mila euroForte dei Marmi (Lucca), 27 dicembre 2025 – Con un taglierino gli hanno strappato via dal polso l’orologio da 100mila euro proprio davanti casa.