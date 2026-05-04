Napoli non festeggia la cessione di Cajuste all’Ipswich Town per 7,5 milioni di euro

Il Napoli ha ceduto il centrocampista Jens Cajuste all’Ipswich Town per 7,5 milioni di euro. La transazione è stata ufficializzata nelle ultime ore e rappresenta una cessione definitiva. Cajuste lascia il club partenopeo dopo aver vestito la maglia azzurra in diverse partite stagionali. La società non ha ancora comunicato eventuali dettagli sul suo futuro o sui piani legati al suo rientro in campo.

"> Jens Cajuste e il Futuro al Napoli: Cosa Aspettarsi. UDINE, ITALIA – 06 MAGGIO: Jens Cajuste in azione durante la partita di Serie A TIM tra Udinese Calcio e SSC Napoli allo stadio Dacia Arena il 6 maggio 2024. (Foto di Alessandro SabattiniGetty Images) La SSC Napoli non può ancora gioire per la vendita di Jens Cajuste. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la promozione dell’Ipswich Town non è sufficiente per attivare l’opzione di acquisto da 7,5 milioni di euro. Il centrocampista svedese è stato ceduto in prestito nella squadra di Championship la scorsa estate, con la possibilità di uno spostamento permanente a un costo concordato.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Napoli non festeggia la cessione di Cajuste all’Ipswich Town per 7,5 milioni di euro. Notizie correlate Grande festa a Napoli, Cajuste ora è dell’IpswichL’Ipswich Town trionfa 3-0, conquista la meritata promozione in Premier League, ma la vera festa oggi si fa a Napoli. Leggi anche: Mercato Napoli, l’Ipswich pronto a riscattare Cajuste! Ecco quanto incasserà il club azzurro Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Il Barcellona vince a Pamplona e ipoteca il titolo; Il Como frena il Napoli: cosa cambia per il conto alla rovescia dell'Inter verso lo scudetto; L’Ipswich torna in Premier League e festeggia con Ed Sheeran, scatenato negli spogliatoi; Vincere un campionato di calcio da neopromossa. Grande festa a Napoli, Cajuste ora è dell’IpswichJens Cajuste, il centrocampista svedese transitato come una meteora a Napoli, è ufficialmente e definitivamente un giocatore del club inglese. ilnapolista.it Calciomercato Napoli, Gazzetta - l'Ipswich riscatterà Cajuste a prescindere dalle clausole: quanto incasseranno gli azzurriCalciomercato Napoli - Jens Cajuste non ritornerà di nuovo al Napoli. A scriverlo è stamattina la Gazzetta dello Sport che fa chiarezza sul futuro del centrocampista che ha conquistato la promozione i ... msn.com È un lunedì da ricordare per l’Ipswich Town che, dopo la promozione in Premier League, ha festeggiato questa mattina con due bus scoperti tra la città e in mezzo ai tifosi Per scoprire l’ultima squadra che salirà dalla Championship bisognerà invece aspetta - facebook.com facebook L'IPSWICH FESTEGGIA LA PROMOZIONE IN PREMIER LEAGUE È un lunedì da ricordare per l' #Ipswich Town che, dopo la promozione in Premier League, ha festeggiato questa mattina con due bus scoperti tra la città e in mezzo ai tifosi Per scoprire l'ulti x.com