A Napoli si respira un’aria di festa dopo l’annuncio che Cajuste si trasferisce all’Ipswich Town. La squadra inglese ha ottenuto una vittoria per 3-0, che le permette di salire in Premier League. La notizia del nuovo acquisto e la promozione della squadra sono al centro dell’attenzione tra i tifosi e gli appassionati di calcio in città. La giornata si conclude con un clima di entusiasmo tra i supporter locali.

L’Ipswich Town trionfa 3-0, conquista la meritata promozione in Premier League, ma la vera festa oggi si fa a Napoli. Jens Cajuste, il centrocampista svedese transitato come una meteora (e senza lasciare troppi rimpianti) all’ombra del Vesuvio, è ufficialmente e definitivamente un giocatore del club inglese. Jens Cajuste ceduto a titolo definitivo. Tutto merito della cavalcata dell’Ipswich, che nell’ultima sfida ha sbrigato la pratica in appena nove minuti grazie alle reti di Hirst e Philogene, chiudendo poi i conti nel finale sul 3-0 con il timbro di McAteer. Una vittoria netta che ha scacciato via la tensione del duello a distanza con il Millwall, garantendo il ritorno dei Tractor Boys nella massima serie inglese dopo un solo anno di assenza.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Grande festa a Napoli, Cajuste ora è dell’Ipswich

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