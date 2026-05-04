Oggi a Napoli si svolge un evento dedicato alla memoria di giornalisti uccisi, con una cerimonia organizzata dai sindacati per onorare le loro figure. La giornata ha coinvolto anche la discussione sulla revoca delle misure di protezione a un giornalista, suscitando reazioni contrastanti tra le parti coinvolte. La manifestazione ha attirato l’attenzione sulla sicurezza dei professionisti dell’informazione e sulle sfide che affrontano quotidianamente.

? Cosa scoprirai Chi sono i giornalisti che il sindacato vuole onorare oggi?. Perché la revoca della protezione a Mimmo Rubio ha scatenato polemiche?. Come può la memoria di Siani proteggere i cronisti attuali?. Quali rischi concreti corrono i giornalisti senza tutele ufficiali?.? In Breve Geppina Landolfo e Claudio Silvestri ribadiscono la necessità di tutele pratiche per i cronisti.. Il caso di Mimmo Rubio evidenzia i rischi della revoca delle protezioni ufficiali.. La memoria di Siani e Paciolla serve a denunciare la precarietà della sicurezza professionale.. Il sindacato campano chiede nuovi strumenti normativi per la gestione dei rischi locali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli, memoria per Siani e Paciolla: il sindacati difende i giornalisti

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