Ranucci e Rai | Deportati in Tgr sindacati furiosi 8 giornalisti
Ranucci e la Rai sono al centro di una polemica dopo che otto giornalisti sono stati trasferiti dalle redazioni di “Report” alle Tgr regionali. La scelta ha scatenato reazioni dure da parte dei sindacati, che accusano l’azienda di aver operato in modo poco trasparente. La discussione ruota anche su come vengono definite queste operazioni di spostamento, con alcuni che parlano di “deportazioni”. La vicenda continua a alimentare il confronto tra i rappresentanti dei lavoratori e la direzione.
Ranucci e la Rai: polemica sulle "deportazioni" nelle redazioni regionali e reazioni sindacali. La vicenda legata all'inserimento di giornalisti provenienti dalla trasmissione "Report" nelle redazioni delle Tgr ha generato una forte reazione sindacale, culminata in un acceso dibattito sull'opportunità di utilizzare determinate espressioni per descrivere il trasferimento di professionisti all'interno del servizio pubblico. Al centro della polemica, un post sui social media del conduttore Sigfrido Ranucci che ha scatenato l'indignazione e una spaccatura tra le diverse componenti del mondo Rai.
Ranucci ha scatenato un polverone, affermando che alcuni suoi giornalisti, tra cui figure di Report, sarebbero stati spostati nelle sedi della Tgr.
Sigfrido Ranucci criticato da TgR e Unirai dopo la frase sui "giornalisti deportati" da Report
