Sabato 14 marzo 2026, gli studenti del liceo classico Vincenzo Monti a Cesena partecipano a un evento dedicato alla memoria di Giancarlo Siani, giornalista ucciso dalla camorra. L'iniziativa trasforma il ricordo del giornalista in un momento di confronto e riflessione per i giovani, coinvolgendo le nuove generazioni nel mantenere vivo il ricordo di chi ha dedicato la vita all'informazione.

La memoria di un giornalista ucciso dalla camorra diventa oggi, sabato 14 marzo 2026, uno strumento attivo per gli studenti del liceo classico Vincenzo Monti a Cesena. Paolo Siani, fratello della vittima e medico, ha incontrato i ragazzi il venerdì precedente, trasformando la lettura del libro dedicato al defunto in un dialogo vivace sulla legalità. L’incontro si è svolto con la presenza istituzionale del sindaco Enzo Lattuca e dell’assessora Maria Elena Baredi, insieme all’associazione Lions di Cesena. Il testo Giancarlo Siani: con la schiena dritta non è stato solo oggetto di studio, ma ha generato interrogativi profondi da parte dei giovani partecipanti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Paolo Siani al liceo Monti: la memoria di Giancarlo diventa

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