Spionaggio sui vaccini Covid l' ingegnere cinese Zewei Xu sarà estradato ma l' ultima parola spetta al ministro

L'ingegnere cinese di 33 anni, accusato di spionaggio legato ai vaccini Covid, sarà estradato negli Stati Uniti dopo il rigetto del suo ricorso da parte della Cassazione. L'uomo era stato arrestato lo scorso luglio a Malpensa su richiesta delle autorità statunitensi. La Corte d'Appello di Milano aveva già deciso a gennaio di concedere l'estradizione, decisione ora confermata dalla Cassazione, anche se l'ultima parola spetta al ministro.

Zewei Xu sarà estradato negli Stati Uniti. La Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa dell'ingegnere cinese di 33 anni, arrestato lo scorso luglio a Malpensa su mandato degli Usa con l'accusa di essere una spia, contro il provvedimento della Corte d'Appello di Milano che a gennaio aveva.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Ingegnere cinese. Per i giudici: "va estradato"Zewei Xu (nella foto) l’ingegnere cinese 33enne arrestato il 3 luglio dalla Polizia a Malpensa su mandato degli Stati Uniti, va estradato. Ingegnere cinese arrestato per spionaggio: la Corte d’Appello di Milano dà il via libera all’estradizione negli UsaMilano, 27 gennaio 2026 – La Corte d'Appello di Milano ha dichiarato oggi 27 gennaio "l'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda...