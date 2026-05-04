Napoli lancia una mappa innovativa per prevedere le risposte dei tumori alle terapie

Da napolipiu.com 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli è stata presentata una nuova mappa che permette di prevedere come i tumori rispondono alle terapie. La mappa è stata sviluppata nel campo della ricerca sul carcinoma mammario e rappresenta un passo avanti nella comprensione delle caratteristiche dei tumori. Questa tecnologia mira a fornire indicazioni più precise sui trattamenti più efficaci per ogni paziente. La presentazione è avvenuta in un contesto di innovazione nel settore della medicina oncologica.

"> Nuove Frontiere nella Ricerca sul Carcinoma Mammario. Un innovativo progetto dell’Istituto Tumori Pascale di Napoli si propone di prevedere le risposte alle terapie per le pazienti con tumore al seno. Lo studio, guidato dall’oncologo Michelino De Laurentiis, verrà presentato alla prima edizione della Gulf of Naples Breast Cancer Conference, che si svolge oggi e domani a Ravello. Questa iniziativa si inserisce nel contesto di un’avanzata significativa nella ricerca oncologica, dove i farmaci “intelligenti” hanno cominciato a rivestire un ruolo centrale. Questi trattamenti, infatti, mirano a colpire le cellule tumorali con una precisione mai vista prima.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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