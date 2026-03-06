Tumori al seno una piattaforma innovativa ci svela il comportamento delle cellule

Una nuova piattaforma tecnologica permette di osservare in dettaglio come si comportano le cellule tumorali al seno. Attraverso questa innovazione, ricercatori e medici possono analizzare i processi cellulari coinvolti nello sviluppo della neoplasia, migliorando la comprensione delle caratteristiche di queste cellule. La tecnologia fornisce dati precisi che potrebbero influenzare le future strategie di diagnosi e trattamento.

Il comportamento delle cellule in una neoplasia è contraddistinto da una marcata alterazione dei loro normali meccanismi biologici, conducendole a sviluppare una crescita incontrollata, predisponendole per l'invasione dei tessuti circostanti e, qualora siano di natura maligna, a provocare un'invasione in altre zone del corpo formando le cosiddette metastasi.

Tumori: ecco la piattaforma che osserva le cellule in tempo reale La tecnologia consente di osservare in laboratorio come le cellule tumorali rispondono agli stimoli meccanici.

