Il Napoli sta valutando il possibile sostituto di Antonio Conte sulla panchina. La società ha recentemente richiesto informazioni su Fabio Grosso, attualmente alla guida del Sassuolo. La notizia, riportata da un noto esperto di mercato, ha attirato l’attenzione di altri club di prima fascia in Italia. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma l’attenzione resta alta su questa eventuale operazione di mercato.

Fabio Grosso finisce nel mirino del Napoli come possibile erede di Antonio Conte. Secondo Nicolò Schira, gli azzurri hanno chiesto informazioni sul tecnico del Sassuolo, aprendo uno scenario di mercato che coinvolge anche altre big italiane. Grosso, il nome che scalda il mercato delle panchine. La situazione alla panchina del Napoli genera movimenti concreti sul mercato degli allenatori. Grosso è finito nella lista dei candidati non solo per gli azzurri, ma anche per Lazio e Fiorentina. Secondo le rivelazioni di Schira, il tecnico neroverde rappresenta il profilo che raccoglie il maggior interesse tra i club di Serie A. La Fiorentina lo vede come prima scelta insieme a Sarri, mentre il Napoli ha sondato direttamente le disponibilità del quarantaseienne.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, la società si muove per il dopo Conte: chieste informazioni e occhio all’incredibile ritorno!

Sogno scudetto finito per il Napoli Conte ha risposto così nel post partita di #ParmaNapoli

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