Alessandro Buongiorno torna in campo dal primo minuto nella partita tra Napoli e Roma, dopo aver passato il turno in Coppa Italia in panchina. Stefano Conte ha deciso di affidargli nuovamente il ruolo di titolare, puntando sulla sua presenza in difesa. Buongiorno si riappropria così di una maglia da protagonista, dopo alcune settimane in cui aveva avuto meno spazio.

ANALISI DEL RIENTRO. La sfida Napoli-Roma segna il ritorno dal primo minuto di Alessandro Buongiorno. La decisione di Antonio Conte arriva al termine di una settimana gestita con attenzione psicologica: dopo gli errori tecnici contro il Genoa, il difensore è stato preservato in Coppa Italia (panchina contro il Como) per allentare la pressione. Il tecnico ha scelto la via del dialogo (“Cose che capitano”) invece della punizione. Tatticamente, Buongiorno tornerà ad agire come braccetto di sinistra, posizione che ne esalta le doti di anticipo, abbandonando il ruolo di centrale puro che lo aveva messo in difficoltà a Marassi. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Napoli-Roma, il ritorno di Buongiorno: perché Conte lo rilancia dopo la panchina in Coppa

Dopo gli errori commessi a Marassi, il Napoli cerca di proteggere Buongiorno con l’intervento di Conte.

