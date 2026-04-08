A Roma la situazione interna al club sta attirando l’attenzione, con il nome di Gasperini che viene preso in considerazione in vista di eventuali cambiamenti tecnici. Nel frattempo, il Napoli valuta l’ipotesi di contattare l’attuale allenatore della Roma nel caso in cui l’ex tecnico della nazionale si rendesse disponibile. La vicenda si sviluppa mentre il club giallorosso si trova in una fase di incertezza sulla guida tecnica.

La situazione delicata in casa Roma rischia di mettere in discussione anche Gian Piero Gasperini: se a giugno Antonio Conte dovesse lasciare la panchina del Napoli per rispondere alla chiamata della Nazionale, Aurelio De Laurentiis potrebbe seriamente pensare al tecnico di Grugliasco come prossimo allenatore dei partenopei. L’attuale tecnico del Napoli ha già strizzato l’occhi agli Azzurri, e il patron della squadra campana non ha chiuso le porte: “ Penso che gli direi di sì, ma lui è intelligente e senza un interlocutore serio difficilmente accetterebbe di guidare una struttura disorganizzata “. Se il Napoli ha la Champions già praticamente... 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, occhio a Gasperini: il Napoli ci pensa se Conte si libera per la Nazionale

Vergara conquista Conte e ora sogna la Nazionale: a Napoli è nata una stella! Si pensa già al rinnovoTonali via dal Newcastle? Tra l’ipotesi ritorno in Serie A e i top club alla finestra: svelati i piani del centrocampista Calciomercato Juve,...

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Temi più discussi: Gasperini difende i senatori della Roma: Occhio che senza di loro puoi arrivare anche dodicesimo, tredicesimo; Roma, alta tensione: bloccati i rinnovi di Mancini e Cristante, anche Gasp sotto esame; Inter-Roma, Gasperini: Roma, tutto in otto partite. Soulé meglio, su Malen…; Wesley, confermata la lesione: la Roma lo perde per un mese, quali partite salterà.

Napoli, Conte in Nazionale può liberare una panchina: a De Laurentiis piace GasperiniLa panchina della Nazionale potrebbe essere affidata ad Antonio Conte. In caso di addio del salentino, De Laurentiis sta pensando a Gasperini. siamolaroma.it

Roma, occhi su Arribas per il post Dybala. Gasperini frena e spunta l’ItaliaA Roma si pensa sia al presente che al futuro. Da Gasperini al post Dybala: le notizie della giornata giallorossa a portata di clic. siamolaroma.it

Soltanto ieri scrivevamo di come, tra Trigoria e gli Usa, fosse scattata l’ora delle scelte per il futuro della Roma. E la sensazione, ribadita dalla voce di Massara a San Siro, è che la centralità di Gasperini nel progetto non sia in discussione, anzi. «Gasperini per - facebook.com facebook

#Roma #viabilità #Atac la linea bus 34 al momento non raggiunge il capolinea di via Monte del Gallo e limita il percorso in piazzale Gregorio VII. Temporaneamente sospese le fermate 72364-72343-72362-72346-72360-72348. x.com