A giugno, il club annuncerà l’addio del terzino, che non proseguirà la sua esperienza nel team. Dopo una stagione in cui è stato impiegato principalmente come riserva, la sua partenza porterà a una modifica nella composizione della rosa. Questa decisione fa parte di un processo di rinnovamento che coinvolgerà anche altri giocatori. La squadra si prepara a definire i prossimi passi per il mercato estivo.

Pasquale Mazzocchi saluta il Napoli a giugno: il terzino non sarà confermato anche quest’anno e cambierà squadra dopo una stagione da alternativa. Con lui anche Elmas e Olivera verso l’addio. Mazzocchi: l’esterno che se ne va dopo un anno di panchina. Mazzocchi non voleva partire. Il difensore di Barra ha accettato un anno da alternativa con la speranza di rimanere, ma il Napoli non lo confermerà anche la prossima stagione e il club ha già deciso il suo destino. A giugno, scrive Il Roma, dovrà trovare una nuova squadra, chiudendo un’esperienza che non ha mai decollato come previsto. La sua partenza libera una casella sulla corsia destra, dove la dirigenza partenopea dovrà intervenire sul mercato per garantire ricambio a Mazzocchi.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli in uscita, tre addii che ridisegneranno la rosa: cambia tutto

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