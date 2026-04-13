Stankovic torna Calha può restare tre possibili addii | Inter come cambia il centrocampo

L'estate prossima porterà cambiamenti significativi nel centrocampo dell'Inter. Il rientro di Stankovic e la possibilità che Calha rimanga in rosa sono elementi che si aggiungono a tre potenziali partenze. La squadra si prepara a riorganizzare la linea mediana, con operazioni di mercato in corso e decisioni che riguardano i giocatori coinvolti. La rosa nerazzurra si appresta a vivere una fase di rinnovamento nel reparto centrale.

Tutto passa sempre da lì. Dalle bombe di Calhanoglu, dalle geometrie di Zielinski, dalla corsa di Barella. Ma pure dagli inserimenti di Mkhitaryan e Frattesi (anche se decisamente a singhiozzo nella stagione attuale), dalle giocate a partita in corso di Sucic e Diouf. Insomma, inevitabilmente gran parte della costruzione di gioco dell'Inter passa dal centrocampo nerazzurro. Ma la dirigenza ha da tempo messo nel mirino Manu Koné della Roma, non esclude il rinnovo di Calhanoglu e investirà nel ritorno alla base di Aleksandar Stankovic, pronto a rivestire la maglia nerazzurra a seguito del proficuo prestito in Belgio. Ecco perché -...🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Stankovic torna, Calha può restare, tre possibili addii: Inter, come cambia il centrocampo Inter, centrocampo totale: il piano per Stankovic e la tentazione dei due KonéL’Inter sta disegnando il centrocampo del futuro sotto la guida di Cristian Chivu, il cui rinnovo fino al 2028 appare ormai una formalità dopo il via... Leggi anche: Aleks a centrocampo, Filip in porta: l'Inter vuole riprendersi i fratelli Stankovic. I retroscena