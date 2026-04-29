Nella puntata del 30 aprile, a Milano, Marcello decide di riprendere la relazione con Rosa, mentre Ettore si prepara a partire per Londra lasciando Odile da sola. Nel frattempo, Greta organizza un piano ingannevole. La scena si svolge tra scambi di regali e momenti di addio, con i personaggi coinvolti in diverse dinamiche e decisioni che caratterizzano la giornata.

?? Cosa sapere Marcello riavvia il rapporto con Rosa a Milano nella puntata del 30 aprile. Ettore parte per Londra lasciando Odile sola e Greta pianifica un inganno. Il 30 aprile 2026 porterà nuovi sviluppi sentimentali e tensioni familiari nel cuore di Milano, dove Marcello sorprenderà Rosa con un gesto capace di far ripartire il loro legame dopo l'incontro con Colette Bernard. La trama della centesima cinquantanovesima puntata de Il paradiso delle signore, la serie ispirata alla letteratura di .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rosa e Marcello: scoppia la scintilla, tra regali e addii a Milano

Notizie correlate

Il Paradiso delle Signore anticipazioni 12 marzo 2026: Rosa nota l’intesa tra Valeria e MarcelloCosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, giovedì 12 marzo 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori...

Il Paradiso delle Signore anticipazioni 2 aprile 2026: torna l’intesa tra Marcello e Rosa, Odile vuole…Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, giovedì 2 aprile 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 20 al 24 aprile 2026; La città ci ha protetti, è il ricordo più bello; Funerali tra le auto davanti a San Sisto, scoppia la polemica; Perugia-futuro | iniziano le prime manovre Giovanile il club pensa a Marcello Castellini.

Chi è Marcello, cavaliere di Marina a Uomini e Donne: età, lavoro | Accuse di Tina: Lo tieni solo per soldiA Uomini e Donne si parla solo di Marcello: il cavaliere romano, con una lunga carriera internazionale, viene subito preso di mira dagli opinionisti. ilsussidiario.net

Il Paradiso delle signore, ipotesi nuove trame: Rosa tradisce Marcello e annulla le nozzeCon le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 10 previste prossimamente su Rai 1 non è escluso che per Rosa possa arrivare il momento di riprendere in mano le redini della sua vita e arrivare a ... it.blastingnews.com

Buongiorno e buon mercoledì a tutti Una bellissima ROSA con due cuori - facebook.com facebook

È una #rosa senza spine, la peonia. Secondo il mito, Peone guarì Ade grazie ai poteri della pianta. Invidioso del suo talento, Asclepio tentò di ucciderlo, ma Zeus lo salvò trasformandolo nel fiore di #peonia: simbolo eterno di virtù, guarigione e #bellezza. x.com