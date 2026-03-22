Calciomercato Juve futuro già deciso per Openda? Ecco cosa può succedere in estate scenario clamoroso

Milan, incontro Allegri-dirigenza: di cosa si è parlato nel colloquio avvenuto. Tutti i temi sul tavolo! Retroscena Calciomercato Genoa, blitz per Tonoli del Modena: fari puntati sul difensore! C’è il prezzo per l’estate Verona, Sammarco non ha dubbi: «Prestazione convincente, per come abbiamo giocato è un peccato non sia arrivato il pareggio» Atalanta, Palladia: «Eravamo tredicesimi e siamo riusciti in questa rimonta. Su De Roon.» Bologna, Italiano dopo il ko: «70 minuti fatti bene, poi gli ultimi 20 dovevamo rimanere dentro alla gara ma.» Lazio, Ianni analizza nel post gara: «Ci tenevamo a dare continuità di prestazione. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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