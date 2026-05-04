Napoli e AIL | il calcio scende in campo contro le leucemie

Il SSC Napoli ha annunciato una collaborazione con l’Associazione Italiana contro le Leucemie, linfomi e mieloma. È la prima squadra in Italia a siglare un accordo diretto con questa associazione. La partnership prevede iniziative congiunte per sensibilizzare e sostenere la ricerca e l’assistenza nei confronti di queste malattie. La notizia è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale del club azzurro.

SSC Napoli sigla una partnership con AIL Nazionale per combattere leucemie, linfomi e mieloma: il club azzurro diventa il primo in Italia a sottoscrivere un accordo diretto con l’associazione. La decisione rappresenta un cambio di rotta nella responsabilità sociale del calcio italiano. Gli azzurri non si limitano a donazioni occasionali, ma costruiscono un percorso strutturato di sensibilizzazione sulla ricerca ematologica e l’assistenza ai pazienti. Attraverso iniziative concrete in città, il club intende trasformare il valore emotivo dello sport in azioni tangibili per chi combatte queste malattie. Napoli primo club calcistico con AIL Nazionale.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli e AIL: il calcio scende in campo contro le leucemie Notizie correlate Calabria, referendum contro le nuove poltrone: AVS scende in campoL’Alleanza Verdi Sinistra ha annunciato ufficialmente il proprio sostegno alla raccolta firme per il referendum statutario contro la legge numero 9... Basta alla violenza contro le donne insieme a One Billion Rising: scende in campo il Cedav con un flash mobTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Il CeDAV... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Montervino: I tifosi del Napoli non sono contenti! Non si divertono e la società deve tenerne conto; Carraro a CN24: Con l’AIA bisogna stare molto attenti. Voglio congratularmi con De Laurentiis ma rifarei le scelte sul fallimento del Napoli; Alajbegovic-Napoli, il Bayer ha fissato il prezzo: è sfida con altri tre club italiani; Napoli-Bologna: Di Lorenzo punta ad una maglia da titolare. Novità su Vergara e Olivera. Napoli e AIL insieme per un nuovo progetto di responsabilità socialeIl club partenopeo è il primo in ambito calcistico a sviluppare un accordo diretto con AIL Nazionale, con un progetto che prevede diverse iniziative in città per sensibilizzare la comunità sui temi le ... corrieredellosport.it Tra Como e Napoli è un pareggio senza golFinisce con un giusto pareggio una buona partita senza troppe emozioni. Meglio nel primo tempo il Como, vicino al gol in due occasioni, ma è del Napoli la più grossa occasione nel finale della seconda ... today.it Nella sua carriera ha giocato anche con queste quattro squadre: avete capito chi è questo ex bomber del Napoli - facebook.com facebook Scudetti rimbalzati tra #Milano e #Napoli negli ultimi 6 anni, e vai con gli stereotipi: Milano lavora, Napoli si gratta la pancia. «Due giorni di ferie», quelli dei tifosi napoletani per lo scudetto, secondo @Sabatini. E allora facciamola un' analisi un po' più seria. (co x.com