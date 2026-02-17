Basta alla violenza contro le donne insieme a One Billion Rising | scende in campo il Cedav con un flash mob
Il Cedav ha organizzato un flash mob contro la violenza sulle donne dopo aver ricevuto numerose segnalazioni di abusi nelle scuole locali.
Il CeDAV (Centro Donne Antiviolenza), si unisce al movimento globale One Billion Rising chiamando a raccolta gli studenti e le studentesse delle scuole cittadine, le associazioni del territorio e i gruppi di cittadinanza attiva per dire basta! alla violenza contro le donne e le bambine e le discriminazioni di genere. Il flash mob, in programma mercoledì 18 febbraio alle ore 10.00 in Piazza Duomo, rientra nella campagna internazionale ideata da Eve Ensler (V-Day) che ogni anno mobilita oltre un miliardo di persone in tutto il mondo attraverso la danza, l'arte e la partecipazione collettiva.
