Calabria referendum contro le nuove poltrone | AVS scende in campo

L’Alleanza Verdi Sinistra ha annunciato di sostenere ufficialmente la campagna di raccolta firme per un referendum contro la legge regionale numero 9 del 2026. La legge prevede l’introduzione di nuovi incarichi politici nella Regione Calabria, e il referendum mira a fermare questa proposta. La decisione è stata comunicata in un momento in cui si intensificano le iniziative per modificare le norme riguardanti le nomine e le strutture politiche regionali.

L’Alleanza Verdi Sinistra ha annunciato ufficialmente il proprio sostegno alla raccolta firme per il referendum statutario contro la legge numero 9 del 2026, con l’obiettivo di bloccare l’introduzione di nuovi incarichi politici nella Regione Calabria. La decisione politica arriva in risposta alle modifiche strutturali approvate dalla maggioranza guidata da Occhiuto tra la fine dello scorso novembre e l’aprile corrente, che prevedono la creazione di due sottosegretari e due nuovi assessori, completi di staff, autisti e mezzi dedicati. Il cuore della controversia riguarda le recenti variazioni all’assetto della Giunta regionale, avvenute con un ritmo che l’Alleanza Verdi Sinistra definisce accelerato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Calabria, referendum contro le nuove poltrone: AVS scende in campo "Senza consenso è violenza": Avs scende in piazza contro il Ddl BongiornoAlleanza Verdi e Sinistra Forlì-Cesena, nella giornata di domenica 15 febbraio, scenderà nelle piazze in supporto alla mobilitazione organizzata da... Leggi anche: Matteo Zuppi scende in campo per il Referendum sulla Giustizia, l'appello tra le righe per il "No"