Un uomo di 43 anni è stato arrestato a Napoli dopo aver aggredito un turista in via Filangieri per tentare di rapinarlo. La vittima ha reagito all'aggressione, riuscendo a far fallire il tentativo di furto. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, che hanno fermato l'aggressore, risultato irregolare sul territorio nazionale.

Calci e pugni in via Filangieri: la vittima reagisce e fa fallire il colpo, decisivo l’intervento della Polizia. Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 43enne, con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, per tentata rapina aggravata, nonché denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. In particolare, gli agenti del Commissariato San Ferdinando, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via Riccardo Filangieri di Candida Gonzaga per la segnalazione di una coppia di turisti in difficoltà a seguito di un’aggressione.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Napoli, aggredisce turista per rapinarlo: arrestato 43enne irregolare

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