Napoli aggredisce turista e agenti intervenuti su un bus | arrestato un 37enne

A Napoli, un uomo di 37 anni è stato arrestato dopo aver aggredito una turista tedesca e gli agenti di polizia locale intervenuti su un autobus dell’ANM. L’intervento è stato necessario in seguito a un tentativo di furto ai danni della turista, che ha portato alla sua aggressione e all’arresto dell’uomo. L’episodio si è verificato all’interno di un mezzo pubblico della città.

A Napoli la polizia locale è intervenuta a bordo di un autobus dell’ Anm per tentato furto e aggressione ai danni di una turista tedesca. L’episodio è avvenuto la sera di giovedì 9 aprile. La donna, giunta in città insieme al figlio minore, è stata vittima di un tentativo di furto da parte di un uomo di 37 anni originario del Ciad. Secondo quanto ricostruito, il 37enne ha tentato di sottrarre effetti personali dalla borsa della donna; scoperto, ha reagito con violenza, aggredendo la vittima e generando momenti di forte panico tra i passeggeri presenti a bordo del bus. Il conducente del mezzo ha richiesto l’intervento degli agenti della polizia locale dell’Unità operativa Avvocata.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Napoli, aggredisce turista e agenti intervenuti su un bus: arrestato un 37enne Napoli, paura sul bus: tenta il furto e aggredisce turista, arrestato dopo momenti di caosPaura nella serata di giovedì 9 aprile a Napoli, dove una turista tedesca è stata vittima di un tentativo di furto su un autobus dell’ANM in transito... Arrestato per spaccio a Bolzano insulta e aggredisce gli agenti intervenuti, disposta l'espulsioneUn arresto, due denunce e il sequestro di sostanze stupefacenti: questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Bolzano per...