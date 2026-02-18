Corso Umberto aggredisce studente spagnolo per rapinarlo | arrestato 28enne

Un uomo di 28 anni ha aggredito un giovane studente spagnolo in Corso Umberto, a Napoli, causando il suo arresto. La vittima, un 24enne, è stata minacciata di morte e derubata del telefono poco dopo le 4.45. L’aggressore ha avvicinato lo studente con insistenza, poi ha tentato di portargli via il cellulare con forza. La polizia, intervenuta subito, ha arrestato il sospettato e recuperato il telefono rubato. La scena si è svolta davanti a numerosi passanti che hanno assistito alla scena.

L'episodio a Napoli, in corso Umberto, poco dopo le 4.45. Un 24enne spagnolo minacciato di morte e derubato dello smartphone. I carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno bloccato l'aggressore a pochi metri dalla vittima in lacrime. Tentata rapina nella notte in pieno centro a Napoli. I carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un 28enne di nazionalità nigeriana con l'accusa di tentata rapina ai danni di uno studente spagnolo di 24 anni. L'aggressione è avvenuta poco dopo le 4.45 lungo corso Umberto. Secondo la ricostruzione dei militari, il 28enne si sarebbe avvicinato alle spalle del giovane, che stava rientrando a casa, aggredendolo e minacciandolo di morte per farsi consegnare il denaro.

