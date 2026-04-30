Inflazione al 3% | tassi BCE fermi ma l’Euribor spinge i mutui

A aprile, l'inflazione nell'area euro ha raggiunto il 3%, nonostante la Banca Centrale Europea abbia mantenuto i tassi invariati. Nel frattempo, l’Euribor a tre mesi è aumentato di 15 punti base, facendo salire le rate dei mutui per i mutuatari. Questi dati indicano come, anche con i tassi fermi, le condizioni di mercato continuino a influenzare i costi di finanziamento delle famiglie e delle imprese.

? Cosa sapere L'inflazione nell'area Euro sale al 3% ad aprile nonostante il fermo della BCE.. L'Euribor a tre mesi cresce di 15 punti base impattando le rate dei mutui.. L’inflazione nell’area Euro ha raggiunto il 3% ad aprile, segnando il picco più elevato da settembre 2023, mentre la Banca Centrale Europea ha deciso di mantenere invariati i tassi di riferimento per la settima volta consecutiva. Nonostante il balzo dei prezzi e le forti tensioni geopolitiche in Medio Oriente, che hanno generato uno shock energetico con la chiusura dello stretto di Hormuz, il board di Francoforte ha scelto la linea della stabilità monetaria. La decisione, definita all’unanimità, riflette una strategia basata sull’analisi dei dati piuttosto che su percorsi prestabiliti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Inflazione al 3%: tassi BCE fermi, ma l’Euribor spinge i mutui Notizie correlate Leggi anche: Bce mantiene tassi fermi al 2%. Ma "rischi inflazione sono aumentati" Leggi anche: Bce: mantiene tassi fermi ma rischi inflazione aumentati Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Inflazione nell’eurozona: l’aumento dei prezzi dell’energia costringerà la BCE ad alzare i tassi?; BCE, balzo significativo delle aspettative di inflazione dei consumatori a marzo; BCE verso una possibile conferma dei tassi. Gli effetti su mutui a tasso fisso e variabile; Inflazione nel Regno Unito al 3,3%: guerra in Iran alza l'energia. Inflazione al 3%: tassi BCE fermi fino a giugno ma mutui già in rialzoLa Banca Centrale Europea non alza ancora i tassi pur sottolineando le incertezze economiche. I mutui sono già in tensione, primi aumenti del variabile. msn.com L’inflazione nell’area euro è salita dal 2,6 al 3 per cento, ma la BCE ha scelto di mantenere invariati i tassi di interesseGiovedì mattina Eurostat, l’ufficio di statistica dell’Unione Europea, ha pubblicato una stima preliminare per cui ad aprile l’inflazione annua nei paesi in cui c’è l’euro è stata del 3 per cento: è i ... ilpost.it Massimiliano Dona (Unc): «Il balzo astronomico dell'inflazione darà il colpo di grazia alle famiglie già in difficoltà. Intervenga il governo» - facebook.com facebook Inflazione italiana balza a 2,9% in aprile, da 1,6% in marzo. Molto al di sopra delle aspettative. No buono! x.com