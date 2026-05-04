Recentemente, una figura nota nel settore tecnologico ha rilasciato una dichiarazione riguardante il rischio di estinzione umana, un tema che torna spesso nelle sue esternazioni. Dopo aver espresso le sue opinioni, è stato chiarito che gli è stato vietato di discutere ulteriormente l’argomento. La questione ha attirato l’attenzione di media e pubblico, suscitando discussioni sulla libertà di espressione e sui limiti imposti alle dichiarazioni pubbliche.

“Ha fatto la sua piccola dichiarazione e va bene. Ma le è stato ordinato di non trattare più questi argomenti”. La giudice distrettuale Yvonne Gonzalez Roger è stata categorica con Elon Musk. Durante la causa intentata dal tycoon contro OpenAI, la startup da lui co-fondata insieme a Sam Altman e Greg Brockman, è intervenuta per ricordare a lui e il suo avvocato che la causa non è volta a decretare quali rischi corre l’umanità a causa dell’intelligenza artificiale, quanto piuttosto a constatare se OpenAI abbia ingannato Musk sulla sua intenzione di rimanere un’azienda no-profit. Può sembrare una banalità, visto che è stato Musk a portare alla sbarra i suoi ex colleghi.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Musk e il rischio estinzione umana. Un tema (fin troppo) ricorrente

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Panoramica sull’argomento

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