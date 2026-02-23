Saints Row a rischio estinzione | il futuro del franchise è in bilico

Il calo delle vendite e le scarse risposte dei fan hanno messo in crisi Saints Row, il franchise noto per il suo stile irriverente. La causa principale sembra essere una serie di scelte di sviluppo che non sono piaciute al pubblico, portando a un calo di interesse. Le recenti preoccupazioni si sono intensificate dopo una mancanza di aggiornamenti consegnati ai giocatori. La situazione resta incerta e molti si chiedono quale sarà il futuro della serie.

Saints Row, il franchise che per anni ha sfidato Grand Theft Auto con il suo stile irriverente e anarchico, potrebbe aver raggiunto il capolinea. A dichiararlo è Chris Stockman, storico design director della serie, che ha espresso un profondo pessimismo sul futuro del brand dopo il rifiuto di Embracer Group alla sua proposta di rilancio. La chiusura di Volition nel 2023 e il deludente andamento commerciale del reboot del 2022 hanno lasciato il franchise senza progetti attivi, mentre l’arrivo di Grand Theft Auto 6 il prossimo 19 novembre 2026 rende ancora più difficile la competizione. Stockman ha sottolineato che non serve essere il numero uno per avere successo, ma puntare su un’identità chiara e un’esperienza più compatta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

