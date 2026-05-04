Musicista scomparso a Budapest l’annuncio su Davide è appena arrivato

La scomparsa di un musicista a Budapest ha trovato finalmente una soluzione positiva, portando sollievo alla famiglia e alla comunità musicale di Padova. L’annuncio della sua individuazione è stato comunicato di recente, mettendo fine a settimane di preoccupazione e incertezza. La notizia ha suscitato un senso di sollievo tra amici, colleghi e persone che lo conoscevano da vicino.

La vicenda della scomparsa di Davide Lucchelli si è conclusa fortunatamente con un lieto fine, portando un immenso sollievo alla famiglia e alla comunità musicale di Padova. Il giovane batterista di ventiquattro anni, noto nell’ambiente artistico con il soprannome di Liuk, era svanito nel nulla a Budapest proprio nel momento in cui la sua carriera con la band punk rock Oggetto Sconosciuto sembrava aver raggiunto un punto di svolta decisivo. La notizia del suo ritrovamento è giunta nel pomeriggio del 4 maggio 2026, mettendo fine a tre giorni di angoscia profonda che avevano mobilitato non solo le autorità locali ma anche i vertici della politica regionale veneta e gli organismi di cooperazione internazionale come l’ Interpol.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Musicista scomparso a Budapest, l’annuncio su Davide è appena arrivato Notizie correlate Leggi anche: Riccardo scomparso da giorni, ora la decisione drastica: l’annuncio appena arrivato Budapest, scomparso il batterista italiano Davide LucchelliDal primo di maggio non si hanno più notizie di un giovane batterista padovano, Davide Lucchelli, 24 anni, che era in trasferta all'esterno con il... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Davide Lucchelli, batterista padovano scomparso: era con la band in concerto a Budapest. Tra le ipotesi spunta un incontro pericoloso; In tour in Ungheria, scomparso il batterista della band Oggetto Sconosciuto; Davide Lucchelli, il batterista italiano scomparso a Budapest prima di un concerto. L'ultimo avvistamento in un parcheggio, poi il silenzio; Ritrovato a Budapest il musicista padovano Davide Lucchelli: sta rientrando in Italia. Ritrovato a Budapest il musicista padovano Davide Lucchelli: sta rientrando in ItaliaIl batterista 24enne era scomparso dal primo maggio durante una trasferta con la band trevigiana Oggetto sconosciuto. Secondo la stampa locale sta tornando in treno ... rainews.it La misteriosa scomparsa a Budapest di Davide Lucchelli, musicista padovano di 24 anniPresentata denuncia da parte del padre ai carabinieri. Il giovane batterista era in Ungheria per un concerto insieme alla sua band ... rainews.it Lo ha reso noto la testata ungherese Telex.hu, secondo cui il musicista scomparso a Budapest sta tornando a bordo di un treno - facebook.com facebook