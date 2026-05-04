Budapest scomparso il batterista italiano Davide Lucchelli

Un giovane batterista italiano, di 24 anni, è scomparso mentre era in tour con la sua band a Budapest. La band ha pubblicato sui social un appello accompagnato da una foto del musicista, chiedendo aiuto per ritrovarlo. La sua assenza è stata comunicata pubblicamente, senza ulteriori dettagli sulle circostanze. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i fan e i colleghi della scena musicale.

Dal primo di maggio non si hanno più notizie di un giovane batterista padovano, Davide Lucchelli, 24 anni, che era in trasferta all'esterno con il suo gruppo "Oggetto sconosciuto". Secondo quanto emerso fino a ora gli amici che si trovavano con lui a Budapest, in Ungheria, non sono più riusciti a mettersi in contatto con il giovane originario di Montà, dalle 20.30 del Primo Maggio., L'ultimo avvistamento è avvenuto in un parcheggio della città. La band in queste ore ha condiviso un appello sui social per diffondere la notizia della scomparsa e agevolare le ricerche così come eventuali avvistamenti.,, "Indossava un paio di jeans blu e una giacca di pelle nera" specifica in un post sui social lo stesso gruppo, che ha avvertito subito la famiglia di Davide che ha presentato subito denuncia di scomparsa.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Budapest, scomparso il batterista italiano Davide Lucchelli Notizie correlate Mistero a Budapest: scompare il batterista padovano in tour? Cosa scoprirai Cosa è successo esattamente alle 20:30 prima della sparizione? Quali piste sta seguendo l'Interpol per ritrovare il musicista?... In tour in Ungheria, scomparso il batterista della band "Oggetto Sconosciuto"Sono ore di angoscia per una famiglia di Padova che non ha più notizie del figlio 24enne dalla sera del primo maggio. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Davide Lucchelli, il batterista italiano scomparso a Budapest prima di un concerto. L'ultimo avvistamento in un parcheggio, poi il silenzio; Padova, batterista scomparso a Budapest durante un tour; In tour in Ungheria, scomparso il batterista della band Oggetto Sconosciuto; Davide Lucchelli, batterista padovano scomparso: era con la band in concerto a Budapest. Tra le ipotesi spunta un incontro pericoloso. Davide Lucchelli, il batterista italiano scomparso a Budapest prima di un concerto. L'ultimo avvistamento in un parcheggio, poi il silenzioDoveva esibirsi con la band Oggetto sconosciuto per la festa del 1° maggio, ma non è mai salito sul palco. Mobilitata l'Interpol ... today.it Davide Lucchelli scomparso a Budapest: il batterista degli Oggetto Sconosciuto è stato avvistato l’ultima volta il primo maggioUna trasferta per suonare, una serata come tante nel circuito dei live underground, poi il vuoto. Da venerdì 1° maggio 2026 non si hanno più notizie di Davide Lucchelli, batterista della band punk roc ... alphabetcity.it Massima diffusione: sosteniamo le ricerche di Davide Lucchelli. L'ultimo avvistamento la sera del primo maggio a Budapest. - facebook.com facebook