Musica troppo alta e senza autorizzazione | blitz della locale al capodanno bengalese

Durante le celebrazioni del Capodanno bengalese nel capoluogo bisiaco, le forze dell'ordine sono intervenute per un controllo. È stato riscontrato che la musica dal vivo suonava a volume elevato senza le necessarie autorizzazioni. Per questa ragione, gli organizzatori dell’evento rischiano di ricevere sanzioni da parte del Comune di Monfalcone. L’intervento si è svolto all’oratorio San Michele, dove si sono verificati i fatti.

Il Comune di Monfalcone ha annunciato che gli organizzatori del Capodanno bengalese, andato in scena qualche giorno fa nel capoluogo bisiaco, verranno sanzionati in quanto durante le celebrazioni all'oratorio San Michele la musica dal vivo non era autorizzata e, inoltre, è stata suonata a volumi.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Musica da ballo con dj in un locale senza autorizzazione: sequestrato un locale nel SannioGli arredi erano collocati lungo le pareti perimetrali del locale per creare una più ampia area destinata al ballo e l’allestimento era completato da... Frosinone, musica troppo alta di notte in un locale: scatta l'ordinanza per rientrare nei limitiIl Comune di Frosinone è intervenuto su un caso di inquinamento acustico legato all’attività di un pubblico esercizio in città. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Musica troppo alta e senza autorizzazione al capodanno bengalese: interviene la Polizia locale; A Monfalcone la Polizia locale irrompe al Capodanno bengalese: Musica troppo alta:; Monfalcone, blitz della Polizia Locale al Capodanno Bengalese: Autorizzazione mancante e musica troppo alta; Movida, musica nei locali: Ok fino alle una di notte ma non deve creare disagi. Musica troppo alta nel ristorante per matrimoni di Posillipo, la Polizia Locale blocca l’attivitàMusica alta e molesta in un noto ristorante per i matrimoni di Posillipo. Il Comune di Napoli revoca l'autorizzazione alla somministrazione di cibo e bevande. Dopo le proteste dei vicini, Palazzo San ... fanpage.it Musica alta. Il vicino perde la pazienzaRapporti di vicinato poco amichevoli e liti familiari. Due situazioni che hanno richiesto l’intervento dei Carabinieri. Nel primo caso, ... msn.com Per troppo tempo abbiamo trattato la cultura come un ornamento e la musica come un intrattenimento. È un errore antico, ma oggi sempre meno sostenibile.... - facebook.com facebook