Musica da ballo con dj in un locale senza autorizzazione | sequestrato un locale nel Sannio

Nel primo pomeriggio odierno, un locale nel Sannio è stato sequestrato a causa della presenza di musica da ballo con un dj senza le autorizzazioni necessarie. L’attività è stata condotta dalle forze dell’ordine che hanno riscontrato l’assenza delle autorizzazioni di legge per l’attività musicale e di intrattenimento. Il locale è stato chiuso e sottoposto a sequestro immediato.

Gli arredi erano collocati lungo le pareti perimetrali del locale per creare una più ampia area destinata al ballo e l’allestimento era completato da un sistema permanente di luci con effetti di tipo psichedelico, mentre all’ingresso si trovava personale addetto alla sicurezza, incaricato della regolamentazione degli accessi mediante lista. Nella circostanza, alla richiesta degli operatori di esibire i titoli autorizzativi necessari per lo svolgimento di quel genere di trattenimento, l’amministratore unico della predetta attività dichiarava di non essere in possesso di apposita licenza, né di provvedimento di agibilità rilasciato per l’evento in corso e produceva esclusivamente la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per attività di ristorazione loungebar. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Musica da ballo con dj in un locale senza autorizzazione: sequestrato un locale nel Sannio Articoli correlati L'Aquila, scoperta sala da ballo senza autorizzazione in un locale, disposta la chiusura immediataUn locale di intrattenimento a L’Aquila è destinatario di un provvedimento di chiusura immediata per assenza della necessaria licenza. Movida, chiuso locale da ballo "abusivo e senza uscite di sicurezza certificate": denunciato anche il DjLa task-force coordinata dalla Questura di Perugia è formata da: Guardia di Finanza e Polizia di Stato, con il supporto di Vigili del Fuoco, Siae,... Una selezione di notizie su Musica da ballo con dj in un locale... Temi più discussi: 60 canzoni ballo padre figlia matrimonio: per un dolce momento da ricordare per sempre; Festa d’Irlanda; DJ Henry - Ballare nella catastrofe Recensione; Roma, l'estate dell'Opera riparte dal Circo Massimo: lirica, danza, film e musica pop, da Roberto Bolle a Patti Smith. In ricordo di Junior Magni. Re della musica da ballo scomparso da un annoJunior Magni, icona della musica italiana, verrà ricordato in una serata speciale a San Giovanni in Persiceto. L'evento omaggerà il talento dell'artista scomparso lo scorso anno, con la partecipazione ... ilrestodelcarlino.it Musica da ballo, il 28 maggio la prima edizione di SanliscioPrende il via il 28 maggio a Gatteo a Mare (Forlì-Cesena) la prima edizione di 'Sanliscio', il Festival internazionale della musica da ballo, che proseguirà fino al primo giugno. La kermesse promossa ... ansa.it SI DICE CHE… La magia della musica del cinema prende forma in trio, accompagnando una voce femminile calda e avvolgente. Un incontro di suoni, emozioni e improvvisazione che trasforma la serata in pura atmosfera, con Serena Grittani, Giuseppe Vene - facebook.com facebook