Frosinone musica troppo alta di notte in un locale | scatta l' ordinanza per rientrare nei limiti

A Frosinone il Comune ha adottato un’ordinanza per limitare i livelli di rumore provenienti da un locale pubblico. La decisione è stata presa in risposta a segnalazioni di musica troppo alta durante le ore notturne. L’intervento si è reso necessario per garantire il rispetto delle normative sull’inquinamento acustico e ridurre i disturbi ai residenti nelle vicinanze. Nessun dettaglio sui nomi delle attività coinvolte è stato comunicato.

Il Comune di Frosinone è intervenuto su un caso di inquinamento acustico legato all’attività di un pubblico esercizio in città. Il provvedimento arriva a seguito dei rilievi effettuati da ARPA Lazio, che ha accertato il superamento dei limiti di legge per le emissioni sonore in orario notturno.I.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Controlli notturni e multe nei locali tra estintori scaduti e musica troppo alta Ordinanza non rispettata, troppo rumore da un laboratorio di pasticceria: scatta lo stop ai macchinariAd agosto 2025, a seguito dei rilievi Arpa, era stato chiesto di risolvere il problema riscontrato nel cortile condominiale. Contenuti di approfondimento Musica troppo alta nel bar. Bastonate a un cliente. Condannato a un annoInfastidito dalla musica troppo alta proveniente dal locale sotto la sua abitazione era sceso in strada e – dopo un acceso diverbio - aveva colpito con una mazza da baseball uno dei clienti del bar, ... ilrestodelcarlino.it Musica troppo alta, lite tra vicini finisce in rissa. Dieci denunciati a CariniUna violenta lite tra famiglie finisce in mega in rissa a Carini, nel Palermitano. Tutto è iniziato per la musica troppo alta che usciva da una casa di via Capulone. Dalle mani la situazione è ... rainews.it