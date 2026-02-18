Guardiagrele OffiCine Giovani tra teatro musica e danza | l’arte che unisce i ragazzi

A Guardiagrele, il progetto “OffiCine Giovani” nasce per offrire ai giovani un’alternativa alle attività digitali, coinvolgendoli in spettacoli teatrali, concerti e balli tradizionali. La causa di questa iniziativa è il desiderio di rafforzare i legami tra i ragazzi attraverso l’arte e la cultura, creando momenti di socializzazione concreti e stimolanti. Il programma prevede eventi settimanali nelle piazze del paese, dove i giovani possono partecipare attivamente a laboratori e rappresentazioni.

Teatro, musica e danze popolari per creare socialità, competenze e senso di comunità. È questo lo spirito del progetto "OffiCine Giovani", attivo a Guardiagrele nell'ambito dell'Avviso Abruzzo Giovani 2023 della Regione Abruzzo. L'iniziativa è promossa dall'Ads n. 13 Marrucino con il Comune di Guardiagrele ente capofila e rappresenta, secondo i promotori, un esempio concreto di come le politiche giovanili possano trasformarsi in esperienze reali capaci di incidere sul tessuto sociale e culturale del territorio. Tre i laboratori artistici completamente gratuiti attivati, che stanno già coinvolgendo circa quaranta giovani.