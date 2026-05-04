Lorenzo Musetti si prepara agli Internazionali d’Italia 2026, dove punta a ripetere il risultato della semifinale raggiunta lo scorso anno al Foro Italico. Tuttavia, il suo avvicinamento alla manifestazione ha mostrato alcune differenze rispetto alla stagione precedente, con gare meno convincenti. Durante una recente intervista, il tennista ha elogiato i volti nuovi del circuito, in particolare Jodar e Blockx, definendoli un incentivo per il livello competitivo.

Lorenzo Musetti si presenta con ambizioni importanti agli Internazionali d’Italia 2026, avendo raggiunto la semifinale un anno fa al Foro Italico, anche se il suo percorso di avvicinamento a Roma è stato sicuramente meno convincente rispetto alla passata stagione. Il tennista carrarino, n.8 del seeding, sta facendo fatica ad esprimere il suo miglior tennis sulla terra battuta dopo l’infortunio riportato a Melbourne ed il conseguente lungo stop, ma il torneo capitolino rappresenta un’occasione ideale per rilanciarsi in vista del Roland Garros. “ Quando vengo qua a Roma faccio fatica a non rivedere gli highlights di qualche partita, come quella nel 2020 contro Stan Wawrinka, e poi quella successiva contro Nishikori, che per me sono valse la conferma di poter avere un posto nel mondo del professionismo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Musetti sui volti nuovi: “Jodar e Blockx mi hanno impressionato, sono un incentivo”

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