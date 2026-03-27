Cori magistrati a Napoli il presidente del Senato | Mi hanno impressionato

Il presidente del Senato ha partecipato a un evento a Napoli dedicato ai magistrati. Durante il suo intervento, ha espresso di essere stato colpito dall’atmosfera e dai discorsi ascoltati. Non ha commentato direttamente le canzoni o altri aspetti culturali presenti, limitandosi a riferire la propria impressione generale sull’incontro.

"Bella ciao? Si può sostenere che è la canzone che appartiene a tutti. non è quello che mi ha sorpreso. Certo, cantarla in tribunale forse non è il massimo, però mi ha più sorpreso il coro ‘Chi non salta Meloni è’, una istituzione verso una. e peggio ancora 'chi non salta', non mi ricordo bene il nome, mi pare Imparato, che è un magistrato che si era schierato per il Sì, 'chi non salta Imparato è'. Cioè contro un magistrato che legittimamente, come loro avevano espresso il no, aveva civilmente, immagino, espresso il Sì". Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha commentato, nel corso di Diritto e Rovescio su Rete4, il video dei magistrati che a Napoli hanno festeggiato la vittoria del No nel referendum sulla giustizia. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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