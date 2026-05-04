Musei ingresso gratuito per tutti i residenti della provincia di Rimini e per tutti i giovani

Dal 5 maggio, i musei della città saranno aperti gratuitamente ai residenti della provincia di Rimini e ai giovani sotto i 30 anni. Questa misura permette a chi vive nella zona di visitare le esposizioni senza dover pagare il biglietto. La gratuità riguarda tutti gli spazi museali cittadini e si rivolge in particolare ai giovani, offrendo loro la possibilità di accedere liberamente alle collezioni e alle mostre in programma.

A partire dal 5 maggio, tutti i riminesi e tutti gli under 30 potranno accedere agli spazi museali della città ad ingresso gratuito. La novità, annunciata la scorsa settimana nell’ambito del percorso del Piano strategico della cultura, prevede quindi l’ingresso gratuito al Museo della Città, alla.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Cultura, svolta a Rimini: musei gratis per i residenti in provincia e riapre l’ex chiesa di Santa Maria ad NivesA poco meno di un anno dal lancio del Piano strategico della cultura di Rimini, il percorso avviato per progettare le prospettive future dello... Torna Domenica al Museo: ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali di Bari e provinciaDomenica 3 maggio si rinnova l’appuntamento con la #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito nei... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Domenica 3 maggio ingresso gratuito nei musei civici e nei siti archeologici di Roma Capitale; I musei gratis a Milano domenica 3 maggio 2026; 25 APRILE 2026: INGRESSO GRATUITO NEI PARCHI ARCHEOLOGICI DELLA SICILIA; Musei aperti 25 aprile, 1 e 3 maggio 2026: dove si entra gratis e cosa sapere. Musei aperti il 1° e 3 maggio 2026: orari, gratuità e come organizzare la visitaDopo le iniziative del 25 aprile, il calendario del Ministero della Cultura prevede nuove occasioni per visitare musei, parchi archeologici e altri luoghi del patrimonio statale nel primo fine settima ... orizzontescuola.it Roma, musei gratis domenica 3 maggio: tutti i luoghi da visitare senza bigliettoDomenica 3 maggio musei civici e siti archeologici gratis a Roma: visite, mostre e aree storiche aperte nella prima domenica del mese. ilquotidianodellazio.it Ciao a tutti! Solo x sicurezza... per tutti i musei vale la "regola" della prenotazione 2 mesi prima Cioè non ci sono musei che aprono prenotazioni prima Grazie e scusate - facebook.com facebook Prosegue il nostro viaggio nella Rete dei Musei Aeronautici. Oggi scopriamo il Bunker Soratte, un luogo a due passi da Roma sul Monte Soratte. È online la nuova edizione di #VideoNews AM youtu.be/7IG2Ug1ZbhA #latuasquadrachevola @Minister x.com