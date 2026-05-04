Murale dedicato a Domenico | omaggio al bambino scomparso a soli due anni nel Napoletano

È stato inaugurato un nuovo murale a Villaricca dedicato a Domenico Caliendo, un bambino di due anni scomparso nel Napoletano. L’opera si trova in una zona pubblica della città ed è stata realizzata per ricordare il piccolo. La cerimonia ha visto la partecipazione di alcuni familiari e cittadini, che hanno assistito all’inaugurazione e alle letture di messaggi di affetto.

"> Inaugurazione del murale in memoria di Domenico Caliendo a Villaricca. Questa mattina, presso l’istituto comprensivo Giancarlo Siani di Villaricca, è stato inaugurato il murale intitolato “Il Volo di Domenico – Memoria, Arte e Comunità”. Quest’opera significativa, creata dall’artista Genny Spray, rende omaggio a Domenico Caliendo, un bambino che ha tragicamente perso la vita a soli 2 anni a causa di un trapianto di cuore andato male. Un messaggio di speranza e giustizia. Il murale è stato concepito con un intento ben preciso: trasformare il profondo dolore per la perdita di Domenico in un simbolo di speranza e di impegno verso la giustizia.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Murale dedicato a Domenico: omaggio al bambino scomparso a soli due anni nel Napoletano. Notizie correlate Il napoletano Luciano Capasso, 25 anni, scomparso da due giorni dopo un’escursione in SvizzeraDel 25enne, originario di Qualiano, nella provincia di Napoli, non si hanno più notizie dallo scorso 18 febbraio, data in cui Capasso è uscito per... Trent’anni di marineria. Alla Fortezza l’omaggio al fondatore scomparsoMONTE ARGENTARIO "Trent’ anni di marineria", la sezione di Monte Argentario - Orbetello della Lega Navale celebra tre decenni di storia e si mette in... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Il volo di Domenico: a Villaricca un murale per ricordare la tragedia del bimbo morto al Monaldi; Un murales per il piccolo Domenico Caliendo: l'iniziativa; VILLARICCA, Il volo di Domenico: un murale in ricordo del piccolo Caliendo sarà realizzato alla Siani; Il volo di Domenico: a Villaricca un murale per ricordare la tragedia del bimbo morto al Santobono. Il volo di Domenico, inaugurato a Villaricca il murale per il piccolo Domenico CaliendoLa vicenda del piccolo Domenico Caliendo è una di queste: un dolore che ha attraversato Villaricca e non solo, trasformando quel bambino nel figlio di ... napolivillage.com Il volo di Domenico: a Villaricca un murale per ricordare la tragedia del bimbo morto al MonaldiUn muro che diventa voce, memoria e coscienza. A Villaricca, il 4 maggio, sarà inaugurato Il Volo di Domenico, il murales dedicato al piccolo Domenico ... ilmattino.it A Villaricca per il primo murales dedicato al piccolo Domenico. Sentire i bambini urlare giustizia è stato emozionante. - facebook.com facebook