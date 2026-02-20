Il napoletano Luciano Capasso 25 anni scomparso da due giorni dopo un'escursione in Svizzera

Luciano Capasso, giovane di 25 anni di Qualiano, ha fatto perdere le sue tracce dopo un'escursione in Svizzera. L’uomo, che aveva programmato di tornare a casa, non ha più contattato nessuno da due giorni. La famiglia è in ansia e ha segnalato la sua scomparsa alle autorità. Capasso era partito con zaino e scarpe da trekking, ma al momento non ci sono dettagli sulla sua posizione. La ricerca continua senza sosta.

Del 25enne, originario di Qualiano, nella provincia di Napoli, non si hanno più notizie dallo scorso 18 febbraio, data in cui Capasso è uscito per un'escursione in montagna. Luciano Capasso, il 25enne di Qualiano disperso in Svizzera. L'ultimo messaggio: «Cerco di non morire»«Cerco di non morire». È questo il messaggio che Luciano Capasso, venticinquenne di Qualiano disperso sulle Alpi svizzere vicino a St. Moritz, avrebbe inviato al ... Qualiano in ansia per Luciano Capasso, del giovane non si hanno tracce da più di 24 oreIl giovane, che lavora presso il Badrutt's Palace Hotel della rinomata cittadina svizzera, si era concesso qualche ora di relax durante il suo giorno libero dal lavoro ma da allora se ne sono perse le ... L'ultima localizzazione del GPS ha individuato Luciano Capasso a circa 2.500 metri di altitudine, in una zona impervia e particolarmente esposta. L'ultimo messaggio inviato al fratello è apparso ai più come una richiesta d'aiuto: si sta cercando di capire se il