Un vigilante che stava per concludere il suo turno di notte è rimasto coinvolto in un incidente mentre si fermava per soccorrere un’auto ribaltata sul Grande raccordo anulare. L’uomo è stato travolto mentre tentava di aiutare i occupanti dell’auto incidentata. La vittima è deceduta sul posto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine.

Aveva quasi finito il turno di notte e stava per rientrare, ma quando ha visto un’auto ribaltata sul Grande raccordo anulare non ha esitato a fermarsi. Antony Josue, vigilante privato di 35 anni, ha avvisato la centrale operativa e si è avvicinato per prestare soccorso. Pochi istanti dopo è stato travolto da una Mercedes mentre attraversava la carreggiata. Alla guida c’era un ragazzo di 22 anni. L’impatto è stato fatale. L’incidente – come riportato dal Messaggero – è avvenuto intorno alle 5.15, nel quadrante sud di Roma, all’altezza dello svincolo per la Tuscolana. Josue, dopo aver completato i controlli notturni presso alcune aziende – l’ultimo in un cantiere – stava rientrando per riconsegnare l’auto di servizio quando ha notato una Fiat 500 ribaltata al chilometro 40,700 della carreggiata interna.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Muore travolto mentre soccorre un’auto ribaltata sul Gra: vigilante aveva appena finito il turno

The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook

Notizie correlate

Roma, tragedia sul Gra: scende per aiutare automobilista e viene travolto da un'auto: muore 35enne, altri 3 feritiTragedia all'alba sul Grande raccordo anulare di Roma, all'altezza dell'uscita Tuscolana.

Leggi anche: Luciano, travolto e ucciso da un’auto mentre cammina sul marciapiede. “Aveva il cuore d’oro”

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Incidente sul raccordo anulare, accosta per prestare soccorso e viene travolto: morto 35enne; Si ferma per soccorrere un automobilista, 35enne muore investito a Roma; Si ferma per soccorrere un automobilista, 35enne muore investito a Roma; Tragedia sul lavoro: 50enne muore travolto da un mini escavatore in campagna.

Muore travolto mentre soccorre un’auto ribaltata sul Gra: vigilante aveva appena finito il turnoRoma, 4 mag. (Adnkronos) - Prende il via nel Sud del Cile un nuovo progetto di riforestazione di Neya, società benefit di Mundys per il contrasto al cambiamento climatico, con l’obiettivo di rimuovere ... ilfattoquotidiano.it

Travolto mentre soccorre un’auto ribaltata, giovane muore sul Grande raccordo anulareTravolto mentre soccorre un’auto ribaltata, giovane muore sul Grande raccordo anulare. Cronaca – Si ferma per aiutare dopo un incidente e viene investito da un’auto – Vittima un 35enne, denunciato il ... tusciaweb.eu

Travolto mentre soccorre un’auto ribaltata, giovane muore sul Grande raccordo anulare Leggi: https://www.tusciaweb.eu/2026/05/travolto-soccorre-unauto-ribaltata-giovane-muore-sul-grande-raccordo-anulare/ - facebook.com facebook

Motociclista muore travolto da un'auto dopo essere caduto in A12 x.com