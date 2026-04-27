Un uomo è stato investito e ucciso mentre camminava sul marciapiede in una strada di Bologna. La vittima, conosciuta per il suo carattere amichevole e molto apprezzato nella zona, è stata travolta da un’auto che ha continuato la corsa senza fermarsi. La polizia sta indagando sull’accaduto, cercando di ricostruire la dinamica e identificare il conducente. La scena ha attirato numerosi passanti e ha causato la chiusura temporanea della strada.

Bologna, 27 aprile 2026 – “Un uomo gioviale e benvoluto da tutti”. Sono parole cariche di commozione quelle che ricordano Luciano Grazia, morto sabato mattina all’età di 87 anni in un tragico incidente a pochi metri dalla sua abitazione: una tragedia che si è compiuta in pochi e fatali istanti, in una mattina di aprile che doveva essere come tante altre, quando Grazia è uscito di casa per la consueta passeggiata con il suo cane. Falciato mentre camminava sul marciapiede. Stando alle prime ricostruzioni dei carabinieri giunti sul posto, un’automobile guidata da una donna in transito su via Roma avrebbe infatti perso improvvisamente il controllo per cause ancora in via di accertamento, finendo sul marciapiede e travolgendo l’anziano, spirato poi dopo il trasporto in ospedale a seguito delle ferite riportate.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Luciano, travolto e ucciso da un’auto mentre cammina sul marciapiede. “Aveva il cuore d’oro”

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