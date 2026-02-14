Muore intrappolato nell’auto finita fuori strada | dramma all’alba in Versilia

Un uomo è morto questa mattina dopo essersi schiantato con la sua auto contro un muretto lungo una strada di campagna a Viareggio. La vettura, uscita improvvisamente dalla carreggiata, si è ribaltata in un campo vicino, lasciando il conducente intrappolato tra le lamiere. La polizia e i soccorritori sono intervenuti rapidamente, ma non sono riusciti a salvarlo. La scena si è svolta in una zona isolata, dove le luci dell’alba illuminavano appena il luogo dell’incidente.

VIAREGGIO – Un'altra alba di sangue sulle strade della Versilia, in un tratto di viabilità che troppo spesso si è prestato a tragedie immani. Mancavano pochi minuti alle 4,15 di questa mattina (14 febbraio) quando il silenzio di via Poggio alle Viti, a Montramito nel comune di Massarosa, è stato squarciato da uno schianto tremendo. Un'auto con a bordo tre giovanissimi è uscita di strada, finendo la sua corsa r ibaltata nel fosso che costeggia la carreggiata. Per un ragazzo del 1999, appena 26 anni, non c'è stato nulla da fare: è rimasto intrappolato nell'abitacolo mentre l'acqua invadeva il veicolo, trasformandolo in una trappola mortale.