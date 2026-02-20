San Sisto al via il progetto di riforestazione urbana | i cittadini potranno adottare ciliegi e tamerici

L'area adiacente a parco Alessandro Pedetti tornerà a nuova vita grazie alla piantumazione di alberi e l'installazione di arredi urbani Un nuovo progetto di riforestazione urbana a Perugia. Si tratta di "ReTree" il percorso di rigenerazione ambientale cittadina promosso da Aigu (associazione italiana giovani per l'Unesco) in collaborazione con Unicoop Etruria sezione soci Perugia 3 e l’associazione romana ReTree con il patrocinio del Comune di Perugia. Il progetto prevede la piantumazione di nuovi alberi in una zona riqualificata della città, precisamente a San Sisto, vicino a via Bellini, nella zona adiacente al parco Alessandro Pedetti.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

