Multiservizi | Notarpietro amministratore unico fino alla fine del 2026

Vittorio Notarpietro è stato confermato come amministratore unico della società multiservizi fino alla fine del 2026, in attesa dell’approvazione del bilancio relativo a quell’anno. La nomina è stata comunicata ufficialmente e resterà in carica per tutta la durata del processo amministrativo. La decisione riguarda la gestione dell’azienda e il coordinamento delle attività fino alla conclusione dell’esercizio finanziario 2026.

BRINDISI – Vittorio Notarpietro guiderà la Brindisi Multiservizi fino all'approvazione dell'esercizio di bilancio 2026. Il sindaco Giuseppe Marchionna ha confermato la propria fiducia al professionista barese, già nominato amministratore unico ad interim della partecipata, dopo l'estromissione.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Juventus Women: Rosucci fino alla fine, Canzi fino a fine stagione?di Mauro MunnoJuventus Women: Rosucci fino alla fine, Canzi fino a fine stagione? La capitana custode di valori non negoziabili, Max valutato a... Pagamenti maggio 2026, dalle pensioni all'Assegno unico fino alla Naspi: il calendario completo dell'InpsL'Inps ha definito le tempistiche per i pagamenti delle principali prestazioni previste per il mese di maggio 2026. Contenuti di approfondimento Multiservizi: Notarpietro amministratore unico fino alla fine del 2026Il sindaco Marchionna conferma la fiducia al professionista barese, già mamager ad interim dopo la revoca dell'avvocato Palladino: Il bando pubblico è stato congelato ... brindisireport.it Brindisi, a fuoco auto dell’amministratrice di Multiservizi: intimidazione dopo dossier sull’aziendaPotrebbe essere un attentato incendiario quello che nella notte fra venerdì 8 e sabato 9 agosto, a Brindisi, distrutto un’auto riconducibile a Rossana Palladino, avvocata e amministratrice unica della ... bari.repubblica.it