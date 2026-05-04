Moviola Roma Fiorentina gli episodi dubbi del match diretto da Zufferli! Cos’è successo nella sfida di Serie A
Durante la partita tra Roma e Fiorentina della 35ª giornata di Serie A, sono state discutibili alcune decisioni arbitrali riprese dalla moviola. In particolare, si sono analizzati alcuni interventi dell'arbitro, diretto da Zufferli, che hanno suscitato commenti tra gli spettatori e gli addetti ai lavori. Le immagini mostrano come alcuni episodi siano stati valutati con differente interpretazione rispetto alle azioni in campo.
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