Moviola Cremonese Lazio | Chiffi gestisce senza episodi pesanti gli episodi dubbi del match

Durante la partita tra Cremonese e Lazio, valida per la 35ª giornata della Serie A 202526, l’arbitro Chiffi ha mantenuto un intervento senza episodi di particolare rilevanza. La moviola ha analizzato alcuni momenti dubbi, senza riscontrare errori significativi nella gestione del match. L’arbitro ha seguito le azioni senza intervenire su decisioni cruciali, e nessuna delle situazioni controverse ha portato a decisioni importanti o sanzioni.

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