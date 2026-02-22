Moviola Roma Cremonese | gli episodi dubbi del match Ecco come ha diretto la sfida Di Bello

Durante la partita tra Roma e Cremonese, Di Bello ha preso decisioni che hanno suscitato dubbi tra gli spettatori. L'arbitro ha fischiato un rigore nel secondo tempo e ha annullato un gol alla Cremonese, creando proteste. Le immagini della moviola mostrano come alcune chiamate siano state più discutibili di altre. La vittoria della Roma per 3-0 si è decisa anche grazie a queste decisioni arbitrarie, che hanno influenzato il risultato finale.