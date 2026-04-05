Moviola Cremonese Bologna | gli episodi dubbi del match diretto da Abisso Cosa è successo allo Zini

Durante la partita tra Cremonese e Bologna, valida per la 31ª giornata di Serie A 202526, sono stati sollevati dubbi su alcuni episodi modificati dalla moviola. La gara, giocata allo stadio “Zini”, ha visto il Bologna imporsi con un dominio evidente. Il direttore di gara è stato Abisso, e alcune decisioni prese durante l'incontro sono state oggetto di analisi e discussione tra gli osservatori presenti.

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