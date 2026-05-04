Movida selvaggia e spedizioni punitive | 11 arresti dopo l' assalto fuori dal locale

Nella notte sono state eseguite undici misure cautelari nei confronti di persone coinvolte in un episodio avvenuto fuori da un locale. I carabinieri dei comandi provinciali di Barletta-Andria-Trani e Foggia hanno arrestato alcuni soggetti e applicato obblighi e arresti domiciliari. L'operazione si è concentrata su episodi di movida violenta e spedizioni punitive, con interventi mirati per garantire l'ordine pubblico.

Undici misure cautelari tra arresti domiciliari e obblighi sono state eseguite dai carabinieri dei Comandi provinciali di Barletta-Andria-Trani e Foggia. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Trani su richiesta della Procura.I reati contestatiGli indagati sono ritenuti.🔗 Leggi su Baritoday.it

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